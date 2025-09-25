Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,71 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 26 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,71 гривні за один євро, тобто гривня втратила 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,47/41,50 грн/дол., а євро - 48,58/48,60 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 25 вересня залишився на рівні попереднього показника і складає 41,60 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41 гривня, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що долар наступного місяця коливатиметься в рамках 41,2-42,2 гривні, а євро – 47,5-49,5 гривні при світовому співвідношенні долара до євро на рівні 1,13–1,25.

Вас також можуть зацікавити новини: