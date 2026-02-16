Нацбанк знову послабив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 17 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,17 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,16 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,22/43,25 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,23/51,24 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 16 лютого залишився на попередньому рівні і становив 43,29 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і становив 51,45 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 42,69 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що ситуація на валютному ринку наразі контрольована. Найближчим часом готівковий курс долара перебуватиме в рамках 43-43,5 гривні. Зп його словами, НБУ та уряд мають обґрунтовані позитивні очікування щодо фінансування, що підтвердили новини минулого тижня.

