У Повітряних силах зізнались, чи літають іноземні пілоти на F-16 в Україні

Учора ввечері французьке видання Intelligence Online опублікувало новину, начебто в Україні створено секретну ескадрилью F-16.

У Повітряних силах заявили, що бойові польоти на літаках F-16 виконують українські пілоти, а інформація про іноземних льотчиків - чутки. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, повідомлення про участь іноземних пілотів у бойових вильотах викликають сумніви та походять із джерела з неоднозначною репутацією.

"Учора ввечері французьке видання Intelligence Online опублікувало новину, начебто в Україні створено секретну ескадрилью F-16, що складається з українських, американських і голландських пілотів, і тепер вона працює для захисту повітряного простору Києва, зокрема ветерани збивають російські крилаті ракети і безпілотники... І очолив ескадрилью - Том Круз", - пожартував він.

Ігнат нагадав, що українські пілоти на західних літаках вкотре продемонстрували ефективність та професіоналізм у збитті крилатих ракет і дронів противника.

"Сьогодні вранці більшість крилатих ракет - на їх рахунку. Втім, подивитись на реакцію росіянців теж було корисно, вони і досі вперто не хочуть вірити в успіх українських льотчиків та розвиток авіаційної компоненти Повітряних Сил", - додав речник.

За його словами, деякі українські аналітичні центри, зокрема Фонд "Демократичні ініціативи", зазначають, що в матеріалах видання періодично простежуються наративи, вигідні РФ:

"Критики вказують на публікації з маніпулятивними прогнозами, де стверджується про "неминучу поразку України" або неможливість перемоги. Це може використовуватися для впливу на західну громадську думку. Крім того, оскільки видання спеціалізується на "зливах" від розвідспільнот, воно може ставати майданчиком для інформаційних операцій різних спецслужб, включаючи російські, які використовують медіа для легалізації дезінформації".

Інформація про іноземних пілотів

Раніше видання Intelligence Online писало, шо в Україні нібито створили ескадрилью F-16, до якої увійшли українські, американські та нідерландські пілоти. Стверджувалось, що вони допомагають захищати небо від російських ракет і дронів.

