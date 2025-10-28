Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 29 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,08 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також послабилася. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто гривня втратила теж 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,06/42,10 грн/дол., а євро - 48,92/48,95 грн/євро.

В обмінниках України середній курс долара 28 жовтня становив 42,20 гривні за одиницю американської валюти, а продати долар можна за курсом 42,13 гривні. При цьому курс готівкового євро в складав 49,40 гривні, а курс продажу – 49,23 гривні за одиницю європейської валюти.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і складав 42,20 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складав 49,40 гривні за євро.

Коім того, продати американську валюту в "ПриватБанку" 28 жовтня можна було за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

