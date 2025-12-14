Літак під час падіння почав розвалюватися на дві частини.

9 грудня в Іванівській області Росії розбився військово-транспортний літак Ан-22, загинув весь екіпаж із 7 осіб.

Через тиждень у мережі з'явилися відео аварії літака. За даними тг-каналу Mash, їх було знято з камер котеджного селища в передмісті Іваново.

На відео видно, що літак під час падіння почав розвалюватися на дві частини просто в повітрі.

Відео дня

Він упав в Уводьське водосховище і затонув. На суші поблизу слідчі виявили різні фрагменти літака.

Попередньо, причиною падіння став неякісний ремонт, через що відмовили кермові приводи - їх могли неправильно зібрати або неякісно обслужити.

Однак пізніше у прес-службі держкорпорації "Ростех" заявили, що перед останнім польотом Ан-22 його не обслуговували.

Проблеми російської авіації

Минулого місяця в Карелії розбився Су-30 під час виконання навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув. Літак упав у лісі під Петрозаводськом недалеко від міського аеропорту.

Також у листопаді в Росії розбився військовий вертоліт Ка-52 з екіпажем.

Як зазначив військовий експерт Іван Ступак, російська військова транспортна авіація досить виснажена, і літаки експлуатуються максимально тривалий час. Зокрема, був списаний ще рік тому, але чомусь ще літав.

