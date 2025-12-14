У Марʼянівці уражено станцію РЕБ "Волна-2", а в районі Докучаєвська влучили у центр підготовки операторів FPV.

Минулої ночі під час масованої атаки по агресору українські військові уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами (ПММ) та низку інших російських цілей на території тимчасово окупованої території України.

Як повідомили у ССО, у ніч на 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили ураження ворожих цілей на окупованих територіях в Донецькій області та АР Крим з використанням ударних БпЛА FP-2.

Зокрема, в окупованому Криму, поблизу населеного пункту Янтарне ударні дрони ССО уразили потяг з ПММ для окупаційних військ в русі, а також відпрацювали по нафтобазі в населеному пункті Батуміне.

В Донецькій області, в у Марʼянівці ССО уразили станцію РЕБ "Волна-2", а в районі населеного пункту Докучаєвськ влучили у центр підготовки операторів FPV.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - наголошують військові.

Вони також оприлюднили відео, на якому зафіксовані вказані удари по засобах РФ.

Удари по агресору

Нагадаємо, ЗСУ уразили низку російських цілей. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що було завдано удару по потужностях Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краю РФ - ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Також уражено нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області Росії, де зафіксовано вибухи та пожежу.

Також завдано ударів по низці обʼєктів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Донецькій області уражено два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію "Імбир", на Запоріжжі - зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та лабораторія безпілотних комплексів, у Криму - дві бази ПММ, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" тощо.

