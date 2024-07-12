Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,69 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 15 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,04 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно послабшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,69 грн/євро, тобто гривня знизилася на 31 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,93/40,98 грн/дол., євро – 44,59/44,62 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 12 копійок і складає 41,12 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,01 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 27 копійок і складає 44,82 грн/євро (курс продажу – 44,63 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у п'ятницю, 12 липня, зріс на 15 копійок і складає 41,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 30 копійок - до 44,80 грн за євро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке продолжается период ожидания изменений, однако, скорее всего, ближе к осени станут заметны накопленные за лето объективные основания для роста валютных курсов.

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