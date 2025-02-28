Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 43,13 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 28 лютого, знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 43,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,13 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,57 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,68 грн/євро, а курс продажу - 43,40 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок пʼятниці, 28 лютого, складає 79 067 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 311 552.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 28 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,49 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів у коментарі УНІАН, що протягом першої декади березня валютний ринок житиме переважно за принципами лютого. Водночас загальна ситуація валютних змін буде вкрай схожою на торішній березень, окрім, звичайно, курсових показників.

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