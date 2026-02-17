Божественна вечеря: головна папська базиліка у Ватикані тепер продаватиме туристам піцу

Гості зможуть насолодитися напоями та закусками на терасі собору Святого Петра у Ватикані.

Ватикан вирішив відзначити 400-річчя освячення базиліки Святого Петра, яка є головним храмом Римо-католицької церкви, низкою покращень для відвідувачів, включаючи розширений доступ до її чудової тераси та модернізований буфет, що пропонує піцу та прохолодні напої під культовим куполом Мікеланджело.

Нові враження для туристів у соборі Святого Петра у Ватикані

Як пише The Independent, у понеділок, 16 лютого 2026 року, представники Святого Престолу представили плани, спрямовані на оптимізацію вражень для мільйонів відвідувачів, які щорічно приїжджають до базиліки, і одночасно на збереження її безцінної художньої спадщини.

Серед нових ініціатив – спрощена система онлайн-бронювання, покликана значно скоротити часто багатогодинні черги на вхід до базиліки.

Відео дня

Крім того, Ватикан запровадить синхронний переклад мес 60 мовами, щоб задовольнити потреби своєї багатонаціональної пастви.

На терасі також відкриється нова постійна експозиція, яка детально розповідає про багату історію базиліки, доповнюючи розширений буфет для голодних паломників.

Недавні повідомлення в італійських ЗМІ про бістро на терасі базиліки викликали чимало питань, в тому числі й про те, чи слід в такому священному місці подавати туристам піцу на даху.

Однак кардинал Мауро Гамбетті заявив, що абсолютно нормально пропонувати відвідувачам базиліки сендвічі або напої, а також туалети, особливо тим, хто доклав зусиль, щоб піднятися на купол собору Святого Петра, спроектований Мікеланджело.

До речі, на честь майстра епохи Відродження була запущена ще одна ініціатива – новий шрифт під назвою "Michelangelus", доступний в Microsoft Office, створений з використанням його справжнього почерку.

Туризм в Італії – останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, з лютого 2026 року влада Риму зробила платним доступ до одного з головних символів італійської столиці – фонтану Треві.

Тим часом, влада Мілана наприкінці 2025 року заборонила скриньки для самозаселення туристів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.