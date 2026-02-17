Курятина різко здешевшала, а індичка дорожчає: які ціни на м’ясо зараз на ринку

Деякі позиції втратили більше 20% своєї вартості.

Вартість курятини на ринку суттєво зменшилася за вихідні. Так, куряче філе, яке ще в п’ятницю продавали по 171 грн/кг, вже коштує в середньому на 18,7% дешевше – 139 грн/кг. Такі дані публікує сайт Столичного ринку в Києві.

Ціни на м’ясо курки загалом впали: найбільше здешевшали курячі стегна, які продають по 97 грн/кг (-23,6%) та задня чверть, якою торгують по 77 грн/кг (-22,2%).

Курячий окорок втратив 20 гривень на кілограмі і коштує тепер 87 грн/кг (-18,7%). Вартість курячої тушки опустилася до 85 грн/кг (-14,1%), а курячого крила – до 69 грн/кг (-12,7%). Найменше здешевшав курячий фарш – на 8,6% до 127 грн/кг.

Також опустилися ціни на яловичину, в середньому на 2-3%. Так, кілограм лопатки здешевшав на 10 гривень і коштує 340 грн/кг (-2,9%). З позицій по телятині зменшилася вартість тільки грудинки – до 195 грн/кг (-4,9%) та тазостегнової частини – до 390 грн/кг (-1,3%).

Не обійшлося і без здорожчання, яке зачепило деякі позиції м’яса індички. Крило цієї птиці додало в вартості 8% до 135 грн/кг, а тушка – 5% до 189 грн/кг. Водночас, наприклад, індиче філе та гуляш в ціні не змінилися.

Ціни на м’ясо в Україні - головні новини

Держстат повідомив, що минулого року м’ясо та м’ясопродукти йшли одразу після яєць серед продуктів харчування за рівнем здорожчання. У 2025 році м’ясні вироби додали одразу 18,5% до своєї вартості.

Беззаперечним лідером здорожчання стало куряче філе, ціна на яке зросла на 45%. Тушка та стегно додали за рік 32% та 35% відповідно.

