Черговий блеф: експерт про російські погрози на тлі блокування її тіньового флоту

Росія вже давно перетнула всі червоні лінії, зазначив Андрій Риженко.

В Росії натякнули на "фатальні наслідки" у випадку, якщо ЄС почне обмежувати рух російських кораблів. І в теорії, блокування морської інфраструктури держави є актом агресії. Про це в етері "Radio NV" зазначив Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020).

Втім, він пояснив, що боротьба з тіньовим флотом Росії не є актом військових дій, а вважається "поліцейською операцією". Оскільки цей флот займається перевезенням контрабандної та підсанкційної продукції. А це порушує законодавство багатьох країн.

"Це США, Британія, Євросоюз, як організація, окремі країни Євросоюзу і так далі. Тобто ці 100 танкерів просто порушують законодавство певної країни. А відповідно до Конвенції міжнародного морського права 1982 року, поза межами територіальних вод, військові кораблі та правоохоронні структури можуть здійснювати огляд судна, якщо є інформація, що воно займається нелегальною діяльністю. В цій конвенції є перелік пунктів, що належать до цієї діяльності", - сказав Риженко.

Він додав, що в цьому переліку зокрема є пункт про перевезення нелегальних вантажів. Також йдеться про порушення використання права прапору цим судном. Капітан 1 рангу пояснив:

"Якщо у нього прапора немає взагалі або там якась є нісенітниця от оцим питанням. Тому те, що заявив оцей представник МЗС Російської Федерації, це черговий блеф. Тому що вони самі перейшли червоні лінії вже дуже-дуже далеко, коли окупували Кримський півострів. І вони продовжують їх проходити. І коли ти починаєш щось вимагати від іншого, подивись, що ти робиш сам".

Боротьба з тіньовим флотом РФ: що відомо

Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що будь-які кроки з обмеження свободи пересування російських військових та торгівельних суден стануть "червоною лінією", за якою почнеться некерований конфлікт. Він також самовпевнено нагадав про "немалий досвід" російського флоту в захисті свободи судноплавства.

Зазначимо, що наприкінці січня 14 країн Європи заявили, що закривають Балтійське море для суден російського тіньового флоту. Зазначається, що такі танкери почнуть прирівнюватимуться до суден без прапора. А тому країни матимуть підстави для їх затримання.

