Курс гривні до євро ослаб до 34,01 грн/євро.

Національний банк України на суботу, 16 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,05 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на суботу встановлений на рівні 34,01 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 16 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,05 (15 січня - 28,06)

100 EUR - 34,01 (15 січня - 33,98)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,06/28,08 грн/дол., до євро - на рівні 33,99/34,02 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 15 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій