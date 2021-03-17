Національний банк України на четвер, 18 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,70 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,99 грн/євро, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Читайте такожВ Україні знову дорожчає долар: курс в обмінниках
Офіційний курс
Нацбанк на 18 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2769,78 (17 березня - 2765,25)
100 EUR – 3298,53 (17 березня - 3296,32)
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,69/27,71 грн/дол., до євро - на рівні 32,96/32,98 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на середу, 17 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,65 грн / дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram