Гривня за офіційним курсом ослабла до 27,70 грн/дол.

Національний банк України на четвер, 18 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,70 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,99 грн/євро, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 18 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2769,78 (17 березня - 2765,25)

100 EUR – 3298,53 (17 березня - 3296,32)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,69/27,71 грн/дол., до євро - на рівні 32,96/32,98 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 17 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,65 грн / дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій