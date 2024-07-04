Продати долар можна в середньому за курсом 40,60 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 4 липня, зріс на 5 копійок і складає 41,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,20 грн/євро (курс продажу – 44,05 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 4 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,76 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,85 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, цього тижня, до 5 липня, курс долара в Україні в банках перебуватиме в межах коридору від 40,15 до 41,10 грн/дол., а в обмінниках фінанснвоих компаній - від 40,30 до 41,00 грн/дол.

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