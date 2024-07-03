Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,85 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 4 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,76 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,85 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,69/40,73 грн/дол., євро – 43,83/43,86 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 15 копійок і складає 41,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,90 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок – до 44,20 грн/євро (курс продажу – 44,00 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 3 липня, зріс на 10 копійок – до 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,15 грн за євро.

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