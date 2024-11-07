Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,56 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 8 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті НБУ.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 44,56 грн/євро, тобто гривня послабилася на 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,33 грн/дол., євро – 44,54/45,55 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

7 листопада готівковий курс долара до гривні в банках України не змінився й в середньому становить 41,70 грн за долар. Продати американську валюту можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро - 44,30 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 7 листопада не змінився і становить 41.65 грн за долар. Курс євро у банку у четвер зменшився на 20 копійок і становить 45.10 грн за євро.

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