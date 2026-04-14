В Україні подорожчала валюта: актуальний курс долара і євро 14 квітня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,25 грн, а євро – 50,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 14 квітня, подорожчав на 4 копійки і складає 43,77 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 8 копійок і складає 51,33 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,60 гривні за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,27 грн/євро, а курс продажу - 50,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на 14 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,44 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,75 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 16 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить зараз купувати валюту, поки курс не змінюється або йде вниз. За його словами, наразі варто вкладати і в долари, і в євро у співвідношенні 1:1, проте загалом інвестиційний портфель має складатися з трьох рівних за обсягом інвестицій: гривня в ОВДП, долар, євро.

