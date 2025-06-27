Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, а євро – 48,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 27 червня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 16 копійок і складає 49,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,52 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,00 грн/євро, а курс продажу - 48,80 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п’ятниці, 27 червня, складає 101 370 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 475 090 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 27 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, євро встановив черговий історичний максимум. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 48,64 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 32 копійки. Попередній максимум був зафіксований 25 червня коли курс євро піднявся до 48,51 грн.

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