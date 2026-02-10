Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 11 лютого

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,25 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 11 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,09 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,25 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було досягнуто 31 січня – 51,24 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,08/43,11 грн/дол., а євро - 51,25/51,27 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 10 лютого подорожчав на 10 копійок і становив 43,30 гривні за долар, а курс євро зріс одразу на 45 копійок і становив 51,60 гривні за євро.

Курс долара до гривні в банках України подорожчав на 12 копійок і становив 43,35 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,80 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс одразу на 32 копійки і складав 51,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,80 гривні за євро.

