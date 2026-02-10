Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 11 лютого

Національний банк України встановив на середу, 11 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,09 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,25 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було досягнуто 31 січня – 51,24 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,08/43,11 грн/дол., а євро - 51,25/51,27 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 10 лютого подорожчав на 10 копійок і становив 43,30 гривні за долар, а курс євро зріс одразу на 45 копійок і становив 51,60 гривні за євро.

Курс долара до гривні в банках України подорожчав на 12 копійок і становив 43,35 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,80 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс одразу на 32 копійки і складав 51,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,80 гривні за євро. 

