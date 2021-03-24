Водночас українська економіка виявилася більш стійкою до поточної кризи, в порівнянні з попередніми.

Основними факторами падіння ВВП на 4% у 2020 році стали карантинні обмеження, введені в Україні та у світі у відповідь на поширення COVID-19, а також зниження внутрішнього попиту, перш за все інвестиційного, через невизначеність, пов'язану з пандемією.

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Про це сказано в коментарі Національного банку, який опублікований на сайті регулятора.

Зазначається, що водночас українська економіка виявилася більш стійкою до поточної кризи, в порівнянні з попередніми. Коронакриза не супроводжувався різкою девальвацією та інфляцією, а падіння реального ВВП виявилося не таким істотним, як очікувалося на початку кризи.

"Глибоким було скорочення економіки в II кварталі (на 11,2% р/р) внаслідок жорстких карантинних обмежень. Водночас вже в другому півріччі економіка почала досить швидко відновлюватися і практично досягла докризового рівня в IV кварталі 2020 року", - сказано в повідомленні.

За даними НБУ, ключовим фактором падіння ВВП минулого року було скорочення інвестицій, на що вплинуло погіршення ділових очікувань підприємств через поширення захворюваності та невизначеність щодо розвитку пандемії, а також невирішені питання у сфері альтернативної енергетики. Істотне зростання капітальних інвестицій продемонстрували тільки поштова та кур'єрська діяльність внаслідок розвитку служб доставки та онлайн-торгівлі.

Також у Нацбанку зазначили, що споживання домогосподарств за підсумками року збільшилося на 1,6%, попри глибоке падіння в другому кварталі. Пожвавленню споживчого попиту в другому півріччі 2020 сприяли пом'якшення карантину, відновлення зростання доходів громадян, у тому числі завдяки програмам соціальної підтримки Уряду, і переорієнтація на Внутрішній туризм.

Повідомляється, що в розрізі видів діяльності у 2020 році погіршилися показники більшості галузей економіки. Водночас відновлення споживання домогосподарств у другому півріччі підтримало сферу торгівлі.

"Стійка робота банківської системи та збільшення попиту на страхові послуги підтримали зростання валової доданої вартості у фінансовій та страховій діяльності. Падіння ВВП також пом'якшила державна підтримка економіки. Нарощування бюджетних витрат на дорожню інфраструктуру, медицину та оборону сприяло поліпшенню показників діяльності в низці секторів: будівництві, державному управлінні, обороні та охороні здоров'я", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на початку 2021 року відновлення економіки будуть стримувати погіршення епідемічної ситуації та посилення карантинних обмежень як в Україні, так і у світі. Додатковий негативний внесок матимуть несприятливі погодні умови в січні та лютому.

Що цьому передувало

Реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) у 2020 році скоротився на 4%, в порівнянні з показником 2019 року.

Раніше Національний банк оцінював темп зниження реального ВВП України у 2020 році на рівні 4,4%, а Міністерство економіки торгівлі та сільського господарства на рівні 4,2%.

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Автор: Катерина Жирій