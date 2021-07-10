У липні 2021 року в Україні частково відбулося обіцяне підвищення пенсій і виплата надбавок для частини пенсіонерів.
Дані виплати передбачені Законом "Про пенсійне забезпечення".
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Хто має право на надбавку
Надбавку до пенсії отримають люди, які вийшли на пенсію і мають стаж, що перевищує встановлену норму:
- трудовий стаж чоловіків має перевищувати 35 років,
- трудовий стаж жінок має перевищувати 30 років.
Як відбуватиметься нарахування надбавки
Перерахунок пенсії буде здійснюватися автоматично, тому спеціально звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.
Скільки та кому доплачуватимуть
- Надбавка за зайвий стаж складе не більше 1% від рівня мінімальної пенсії. З 1 липня мінімальна пенсія становить 1854 грн і дорівнює прожитковому мінімуму, встановленому для непрацездатних осіб.
- Також, у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму (з 1 769,00 грн до 1 854,00 грн) для осіб, які втратили працездатність, Головним управлінням Пенсійного фонду України автоматично буде проведено перерахунок пенсії непрацюючим пенсіонерам.
- Перерахунку підлягають пенсійні виплати, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення, що розраховуються виходячи з прожиткового мінімуму).
- Розмір підвищення пенсії, відповідно, буде залежати від того, яка складова пенсійної виплати обчислюється від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таким чином, пенсійні виплати осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться на 85,00 грн і складуть 1854 грн.
- Ті особи, у яких від розміру прожиткового мінімуму залежить доплата за наднормативний стаж отримають підвищення індивідуально в меншому розмірі.
- Так, наприклад, якщо доплата за 4 роки понаднормового стажу до 1 липня 2021 року становила 70,76 грн (1 769,00 грн х 4%), то з 1 липня 2021 року вона становитиме 74,16 грн (1 854,00 х 4%). Розмір пенсії збільшиться відповідно на 3,40 грн (74,16 грн - 70,76 грн).
Як змінилися виплати за зайвий стаж
- Раніше сума доплати за кожен зайвий рік трудового стажу становила 17,69 грн.
- Після підвищення сума надбавки стала складати 18,54 грн за кожен зайвий рік трудового стажу.
- Відтак, доплата за 1 зайвий рік трудового стада збільшилася на 85 коп.
Підвищення та виплати, заплановані до кінця року
З 1 жовтня 2021 року має відбутися виплата доплати в розмірі 400 грн особам, які досягли 75 років. Встановлення мінімальної пенсії на рівні 2500 грн.
З 1 грудня 2021 року буде піднята мінімальна пенсія за віком і доплата за стаж, що перевищує норму. Мінімальна пенсія для осіб, які досягли 65 років буде піднята до рівня 2600 грн.
Держбюджет-2021 і пенсії
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.
- Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.
- Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.
- 27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.
- 17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.
- Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).
- З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.
- З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).
- У червні пенсіонерам мали видати підвищені пенсії та доплату за квітень і травень.
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