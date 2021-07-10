Раніше сума доплати за кожен зайвий рік трудового стажу становила 17,69 грн. Тепер вона становить 18,54 грн за кожен зайвий рік трудового стажу.

У липні 2021 року в Україні частково відбулося обіцяне підвищення пенсій і виплата надбавок для частини пенсіонерів.

Дані виплати передбачені Законом "Про пенсійне забезпечення".

Читайте такожХто з українців може розраховувати на пенсію в 10 тисяч гривень: формула розрахунку

Хто має право на надбавку

Надбавку до пенсії отримають люди, які вийшли на пенсію і мають стаж, що перевищує встановлену норму:

трудовий стаж чоловіків має перевищувати 35 років,

трудовий стаж жінок має перевищувати 30 років.

Як відбуватиметься нарахування надбавки

Перерахунок пенсії буде здійснюватися автоматично, тому спеціально звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Скільки та кому доплачуватимуть

Надбавка за зайвий стаж складе не більше 1% від рівня мінімальної пенсії. З 1 липня мінімальна пенсія становить 1854 грн і дорівнює прожитковому мінімуму, встановленому для непрацездатних осіб.

Також, у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму (з 1 769,00 грн до 1 854,00 грн) для осіб, які втратили працездатність, Головним управлінням Пенсійного фонду України автоматично буде проведено перерахунок пенсії непрацюючим пенсіонерам.

Перерахунку підлягають пенсійні виплати, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення, що розраховуються виходячи з прожиткового мінімуму).

Розмір підвищення пенсії, відповідно, буде залежати від того, яка складова пенсійної виплати обчислюється від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таким чином, пенсійні виплати осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться на 85,00 грн і складуть 1854 грн.

Ті особи, у яких від розміру прожиткового мінімуму залежить доплата за наднормативний стаж отримають підвищення індивідуально в меншому розмірі.

Так, наприклад, якщо доплата за 4 роки понаднормового стажу до 1 липня 2021 року становила 70,76 грн (1 769,00 грн х 4%), то з 1 липня 2021 року вона становитиме 74,16 грн (1 854,00 х 4%). Розмір пенсії збільшиться відповідно на 3,40 грн (74,16 грн - 70,76 грн).

Як змінилися виплати за зайвий стаж

Раніше сума доплати за кожен зайвий рік трудового стажу становила 17,69 грн.

Після підвищення сума надбавки стала складати 18,54 грн за кожен зайвий рік трудового стажу.

Відтак, доплата за 1 зайвий рік трудового стада збільшилася на 85 коп.

Підвищення та виплати, заплановані до кінця року

З 1 жовтня 2021 року має відбутися виплата доплати в розмірі 400 грн особам, які досягли 75 років. Встановлення мінімальної пенсії на рівні 2500 грн.

З 1 грудня 2021 року буде піднята мінімальна пенсія за віком і доплата за стаж, що перевищує норму. Мінімальна пенсія для осіб, які досягли 65 років буде піднята до рівня 2600 грн.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.

З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

У червні пенсіонерам мали видати підвищені пенсії та доплату за квітень і травень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко