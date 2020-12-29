Кошти отримані в результаті розміщення восьми пакетів облігацій у гривні і одного – в доларах.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 29 грудня, залучило до державного бюджету 23,644 мільярда гривень.

Читайте такожДірка в бюджеті та соцвиплати: голова Мінфіну розповів, на що піде кредит МВФЯк повідомляється на сайті Міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу восьми пакетів гривневих облігацій на суму 5,17 мільярда гривень, 858,56 мільйона гривень, 5,77 мільярда гривень, 990,88 мільйона гривень, 653,13 мільйона гривень, 611,2 мільйона гривень, 103,69 мільйона гривень і 324,57 мільйона гривень терміном обігу 77, 189, 336, 532, 777, 1036, 1239, 1519 днів відповідно.

Кошти в доларах отримані в результаті продажу облігацій на суму 322,85 мільйона доларів з терміном обігу 92 дні, із середньозваженою ставкою прибутковості 2,90%.

Що цьому передувало

Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів щодо розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-листопад 2020 року залучило до державного бюджету 171,1 мільярда гривень, 2,9 мільярда доларів і 788 мільйонів євро.

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Автор: Катерина Жирій