У Польщі почали масово звільняти українських лікарів: в чому причина

Зазначається, що медики, чиї ліцензії були анульовані, тепер не мають права податися на них повторно.

З 1 травня Польща скасувала ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами ЄС, більшість із яких – українці. Про це повідомляє Interia.

Головною причиною такого рішення з боку Вищої медичної ради (Naczelna Rada Lekarska) стала відсутність у фахівців мовного сертифіката рівня B1.

За наявними даними, лікарі, чиї ліцензії були анульовані, тепер не мають права податися на них повторно. Щоб залишитися в професії, вони змушені проходити тривалий шлях, від нострифікації диплома до складання державного іспиту LEK.

Відео дня

За оцінками президента Вищої медичної ради Лукаша Янковського, зараз у польській медицині залучено близько 3000 лікарів з України. Втім, приблизно кожна третя особа з цього списку досі не підтвердила знання мови документально. Він переконаний, що компромісів у цьому питанні бути не може.

"Якщо хтось не розмовляє польською, він не повинен працювати лікарем у Польщі", – заявив він.

Водночас польське Міністерство охорони здоров'я має намір продовжити ще на рік дозвіл на роботу лікарям, які не володіють мовою. Янковський критикує цю ініціативу, вважаючи її свідченням управлінського хаосу в установі. Вища медична рада виступає проти такого підходу, оскільки навіть рівень B1 фахівці вважають недостатнім для якісної медичної допомоги.

Глава організації зауважив, що зниження стандартів стало вимушеним кроком під тиском адміністрацій лікарень, які стикнулися з дефіцитом кадрів.

"Переговори з тодішнім міністром охорони здоров’я Ізабелою Лещиною тривали довго, але під тиском директорів лікарень ці вимоги були знижені до B1, тобто до повністю туристичного рівня. Це рівень, нечуваний в інших країнах Європейського Союзу ", – додав Янковський.

Тож пільговий період, запроваджений на початку повномасштабної війни, завершується. Зазначається, що чинні ліцензії залишатимуться дійсними лише до осені 2029 року. До цього терміну кожен український медик має або повністю підтвердити свою кваліфікацію за європейськими стандартами, або залишити посаду.

Легалізація в Польщі

Раніше УНІАН писав, що українці в Польщі зі статусом PESEL UKR можуть подати заявку на нову трирічну посвідку на проживання CUKR, яка замінює тимчасовий захист на дозвіл на легальне проживання і роботу в країні.

Для цього потрібно безперервно мати статус UKR щонайменше 365 днів і подати електронну заявку, але після отримання карти людина втрачає статус UKR та пов’язані з ним пільги, наприклад право на безкоштовне проживання в центрах розміщення.

Вас також можуть зацікавити новини: