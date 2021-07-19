За даними міністерства, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6700 грн.

У Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн у 2022 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінфіну.

Читайте такожУ Мінфіні анонсували підвищення мінімальної зарплати: коли і як зміняться виплати

"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", - йдеться в повідомленні.

Мінімальна зарплата в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.

З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.

15 липня міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "24 каналу" заявив, що наступного року мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.

Водночас прес-служба Мінфіну повідомляє, що бюджетна Декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати.

Бюджетна декларація та мінімальна зарплата

Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:

з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;

з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;

з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.

Також планується поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:

у 2022 році - 15 258 гривень;

у 2023 році - 17 159 гривень;

у 2024 році - 19 063 гривень.

Згідно з прийнятою бюджетною декларацією, у 2024 році в перекладі на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня – 575 євро.

Бюджетна Декларація: що необхідно знати

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький