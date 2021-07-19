Наступного року мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі одного з телеканалів.
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"Ми розраховуємо, що наступного року збільшимо (мінімальну зарплату – УНІАН) до 7700. Далі буде зростання інфляції на 2%, тому досить помірно закладаємо зростання соціальних показників", – сказав він.
Марченко підкреслив, що в Державному бюджеті за різні роки є нерозподілені витрати – від 50 до 100 млрд грн, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму і пенсійних виплат.
"Це вже буде пріоритетом і буде враховуватися при формуванні держбюджету на 2022-2024 роки. Кошти на збільшення цих виплат є", - додав міністр.
Мінімальна зарплата в Україні:
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.
З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.
Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:
- з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;
- з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;
- з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;
- з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.
Також планується поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:
- у 2022 році - 15 258 гривень;
- у 2023 році - 17 159 гривень;
- у 2024 році - 19 063 гривень.
Згідно з прийнятою бюджетною декларацією, у 2024 році в перекладі на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня – 575 євро.
Бюджетна декларація: що необхідно знати
- Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.
- Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту Державного бюджету на 2022 рік.
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