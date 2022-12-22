На карті показані каси магазинів, де здійснювалися оплати картками monobank протягом останньої години.

У банківському додатку monobank стала доступна карта робочих терміналів для оплати банківською картою.

Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, на карті показані каси магазинів, де здійснювалися оплати картками monobank протягом останньої години.

"За допомогою цієї карти ви зможете перевірити, чи працює термінал в магазині перед походом в нього. Якщо протягом години оплати були, термінал буде відображений на карті", - зазначив Гороховський.

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Карта знаходиться в розділі ще в додатку monobank.

Війна в Україні та monobank:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти били по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада в Україні розпочався енергетичний блекаут. У зв'язку з масовими відключеннями світла зняти готівку в банкоматах було неможливо. Також неможливо було розплатитися за покупки банківською картою, термінали в магазинах не працювали. Біля банкоматів шикувалися кілометрові черги.

25 листопада 2022 року клієнтам monobank дали можливість зняти готівку без банкоматів.

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