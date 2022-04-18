До списку також увійшли Північна Корея, Сирія та Еритрея. Всі рахунки буде закрито.

Український банк monobank більше не працює з клієнтами на деяких територіях, зокрема, у Криму, в окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у Росії та Білорусі.

Про це 18 квітня повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Відсьогодні ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни та досі не покинули наступні території: Росія, Білорусь, Крим, ЛДНР, Північна Корея, Сирія, Еритрея. Загалом 11 251 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рахунки цих людей буде закрито.

"Їм рекомендовано карти платіжної системи "Мыр". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", - додав Гороховський.

Як повідомляв УНІАН, раніше monobank змінив умови надання послуг та тарифи. З 1 квітня банк більше не нараховує відсотки на залишок власних коштів, а також знизив ставки за всіма кредитними продуктами банку. Обидва нововведення діятимуть щонайменше до закінчення воєнного стану в Україні.

За результатами першого кварталу 2022 року monobank отримав збитки у сумі понад 100 млн гривень. Для банку січень був дуже прибутковим, лютий закрито з невеликим плюсом, а березень став збитковим.

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