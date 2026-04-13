Нацбанк ліквідовує банк, який належав Богуслаєву

Регулятор вже відносив банк до категорії неплатоспроможних.

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Мотор-Банк", що належав екскерівнику компанії "Мотор-Січ" Вʼячеславу Богуслаєву, який був звинувачений у державній зраді.

Як повідомив регулятор, Нацбанк вже відносив "Мотор-Банк" до категорії неплатоспроможних через невиконання письмової вимоги щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення після віднесення установи до категорії проблемних.

"Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома АТ "Мотор-Банк" та може бути оскаржене протягом трьох місяців в адміністративному суді з дня його оприлюднення", - зазначили в НБУ.

19 лютого Національний банк України визнав неплатоспроможними одразу дві фінустанови – "Мотор-Банк" та Pinbank, або "Перший Інвестиційний Банк". В НБУ тоді зазначили, що ці банки не належали до категорії системно важливих.

Ще з грудня 2025 року "Мотор-Банк" перебував у категорії проблемних. Зазначалось, що раніше банк вів ризикову діяльність і порушував мінімальну норму регулятивного капіталу. За два місяці він не зміг задовольнити вимоги НБУ – "Мотор-Банк" мав 173 млн грн капіталу при нормі 200 млн грн.

Варто зазначити, що "Мотор-Банк" початково належав колишньому директору "Мотор-Січі", звинуваченому у державній зраді, Вячеславу Богуслаєву. Проте вже у 2023-24 роках банк перейшов у власність держави.

