НБУ оголосив неплатоспроможними одразу два банки

Капітал обох банків знаходився нижче встановленого регулятором рівня.

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможними одразу дві фінустанови – йдеться про "Мотор-Банк" та Pinbank, або "Перший Інвестиційний Банк". Про свої рішення регулятор повідомив на офіційному сайті з інтервалом в 40 хвилин.

В НБУ зазначають, що ані "Мотор-Банк", ані "Перший Інвестиційний Банк" не належать до категорії системно важливих банків. Частка кожного з них становила в межах 0,01% від активів платоспроможних банків станом на початок місяця.

Таким чином, набуття обидвома фінустановами статуса "неплатоспроможних" жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору.

З грудня минулого року "Мотор-Банк" належав до категорії проблемних, тобто раніше вів ризикову діяльність і порушував мінімальну норму регулятивного капіталу. За два місяці він не зміг задовольнити вимоги НБУ – "Мотор-Банк" мав 173 млн грн капіталу при нормі 200 млн грн.

Аналогічна ситуація і з Pinbank. На момент ухвали рішення щодо нього, капітал "Першого Інвестиційного Банку" нараховував ще менше – 73 млн грн.

Відповідно до законодавства, кожен вкладник "Мотор-Банку" та "Першого Інвестиційного Банку" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, у тому числі з нарахованими відсотками, – окрім окремих випадків.

За перше півріччя минулого року "Перший інвестиційний" став єдиним серед держбанків, який працював у збиток (-29,43 млн грн). При цьому "Мотор-банк" вийшов із мінуса вперше за тривалий час. Варто також додати, що ця фінустанова початково належала колишньому директору "Мотор-Січі", звинуваченому у державній зраді, Вячеславу Богуслаєву. Однак вже у 2023-24 роках банк перейшов у власність держави.

Pinbank раніше належав російським власникам і був націоналізований під час повномасштабної війни. Розглядалося питання передачі його в управління "Укрпошті", очільник якої Ігор Смілянський досі мріє про власний банк.

