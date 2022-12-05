Щасливий власник повідомив, що віддав монету на професійну чистку та реставрацію / фото ua.depositphotos.com

Унікальні знахідки, такі як рідкісні монети, можна нерідко знайти в найнесподіваніших місцях. Одному з нумізматів неймовірно пощастило, він знайшов старовинну монетку з князем Володимиром і зірвав справжній куш.

Нині власник продає свою знахідку на аукціон. Вартість монети становить 90 тисяч гривень.

На форумі чоловік розповів, що знайшов монетку під Броварами, на Київщині. Звичайно, вона була в неідеальному стані, адже пролежала в землі дуже багато років. В руках чоловіка опинився Срібник князя Володимира II.

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На монеті присутні незначні тріщини / фото violity.com

Щасливий власник повідомив, що віддав монету на професійну чистку та реставрацію. Після цього вона частково повернула свій колишній вигляд, а тому чоловік вирішив її продати.

"На монеті присутні незначні тріщини від штампа на холодну, що є цілком нормальним для тих часів. Так само є діагональна не глибока смуга на лицьовій стороні. Все переглядав за допомогою мікроскопа Х60. Зробив дуже детальні макрофото цих місць. Природний знос часом", - описав всі характеристики старовинної монети власник.

Чоловік знайшов старовинну монету під Києвом / фото violity.com

Нумізмати, обговорюючи даний лот, відзначили, що чоловік не дарма віддавав монету на реставрацію. Однак коментатори резонно підкреслили, що довіряти такі цінні екземпляри варто лише перевіреним майстрам з досвідом і гарною репутацією.

Незвичайні і рідкісні монети в Україні

Раніше вже повідомлялося, що срібник Володимира Великого часів Київської Русі вже продавали в Україні. Однак ту монету не реставрували, а тому її віддавали набагато дешевше. Крім цього, не так давно на аукціоні продавали 10 тисяч гривень 10-копійчану монету 1992 року

УНІАН вже розповідав, як визначити рідкість монети і знайти "скарб" в своєму гаманці. Для цього потрібно уважно вивчати дріб'язок і звертати увагу на усі деталі.

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