Свою знахідку власник виставив на продаж.

Унікальні знахідки, такі як рідкісні монети, можна нерідко знайти в найнесподіваніших місцях. Одному з нумізматів неймовірно пощастило, він знайшов старовинну монетку з князем Володимиром і зірвав справжній куш.

Нині власник продає свою знахідку на аукціон. Вартість монети становить 90 тисяч гривень.

На форумі чоловік розповів, що знайшов монетку під Броварами, на Київщині. Звичайно, вона була в неідеальному стані, адже пролежала в землі дуже багато років. В руках чоловіка опинився Срібник князя Володимира II.

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Щасливий власник повідомив, що віддав монету на професійну чистку та реставрацію. Після цього вона частково повернула свій колишній вигляд, а тому чоловік вирішив її продати.

"На монеті присутні незначні тріщини від штампа на холодну, що є цілком нормальним для тих часів. Так само є діагональна не глибока смуга на лицьовій стороні. Все переглядав за допомогою мікроскопа Х60. Зробив дуже детальні макрофото цих місць. Природний знос часом", - описав всі характеристики старовинної монети власник.

Нумізмати, обговорюючи даний лот, відзначили, що чоловік не дарма віддавав монету на реставрацію. Однак коментатори резонно підкреслили, що довіряти такі цінні екземпляри варто лише перевіреним майстрам з досвідом і гарною репутацією.

Незвичайні і рідкісні монети в Україні

Раніше вже повідомлялося, що срібник Володимира Великого часів Київської Русі вже продавали в Україні. Однак ту монету не реставрували, а тому її віддавали набагато дешевше. Крім цього, не так давно на аукціоні продавали 10 тисяч гривень 10-копійчану монету 1992 року.

УНІАН вже розповідав, як визначити рідкість монети і знайти "скарб" в своєму гаманці. Для цього потрібно уважно вивчати дріб'язок і звертати увагу на усі деталі.

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