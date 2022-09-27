Готівковий ринок і надалі залишатиметься під впливом новин про спроби РФ анексувати окуповані українські території.

Спроби Національного банку України забезпечити ринок готівкової валюти поки виявилися недостатніми для стабілізації ринку, очевидно, через посилення негативних настроїв, викликаних ескалацією війни.

Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.

Відзначається, що регулятор продав майже 100 млн готівкової валюти минулого понеділка, але попит на валюту в касах банків це не задовольнило. Більшість банків поки не продають готівкову валюту, а використовують її виключно для повернення валютних депозитів.

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"За минулий тиждень курс гривні в касах 10 банків, які є найбільшими емітентами платіжних карт, ослаб з 39,4-40,4 грн/дол. до 40,6 - 41,6 грн/дол. Не оминуло ослаблення гривні й карткові розрахунки. Після тривалої паузи деякі великі банки підняли карткові курси валют: гривня для карток ослабла з 36,7-37,37 до 36,75-37,57 грн/дол.",- йдеться в повідомленні.

Аналітики ICU відзначають, що настрої населення погіршилися після оголошення Росією референдумів на окупованих українських територіях, а також мобілізації.

"НБУ в черговий раз підкреслив минулого тижня, що, попри зростання дисбалансів на ринку, він не має наміру найближчим часом переглядати офіційний курс гривні. Поточний рівень резервів НБУ вважає достатнім для згладжування поточних дисбалансів. Ми також не очікуємо перегляду офіційного курсу найближчим часом", - повідомили в компанії.

Зазначається, що готівковий ринок і надалі залишатиметься під впливом новин про спроби РФ анексувати окуповані українські території. Тому нервозність буде зберігатися і психологічні чинники будуть превалювати на ринку.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50. Крім того, очікується, що ціни у 2023 році продовжать стрімко зростати. У макропрогнозі закладена інфляція в 30,6% (станом на Червень вона становила 22,2%). ВВП України наступного року має зрости на 4,6%, прогнозують у Мінекономіки. А рівень безробіття, швидше за все, складе 28,2%, середня зарплата – 18 тисяч 508 гривень.

27 вересня 2022 року Нацбанк розв'язав проблему з нестачею готівки в обмінниках. Національний банк провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для підкріплення кас банківських установ на 100 млн доларів і 20 млн євро.

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