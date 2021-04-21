Шмигаль також зазначив, що система сама допоможе українцям визначити, можуть вони розраховувати на виплату допомоги чи ні.

Станом на 21 квітня 2021 року в Україні 206 тисяч осіб подали заявки на отримання держдопомоги в розмірі 8 тисяч гривень.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Шмигаль нагадав, що ФОПи, які перебували в "червоних зонах", але так і не встигли отримати держдопомогу до скасування локдауну в їхньому регіоні, можуть отримати належну їм допомогу.

Заяви на оформлення держдопомоги повинні бути подані через систему "Дія".

Шмигаль також зазначив, що система сама допоможе українцям визначити, можуть вони розраховувати на виплату допомоги чи ні.

Що цьому передувало

30 березня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

З 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" карантинної зони отримали можливість подати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги в мобільному додатку та на порталі "Дія".

20 квітня 2021 року стало відомо про те, що ФОПи з "червоних" зон зможуть отримати допомогу тільки через "Дію".

Того ж дня, 20 квітня 2021 року, ФОПам з "червоних" зон розповіли, скільки разів до кінця року вони зможуть отримати обіцяні 8 тисяч гривень.

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Автор: Дмитро Шварц