Передбачається нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

Кабінету Міністрів доручено підготувати в проекті державного бюджету на 2021 рік проект видатків на виконання державних програм з реформування оборонно-промислового комплексу, а також розвитку оборонних технологій на рівні до 0,5% ВВП.

Про це йдеться в рішенні РНБО "Щодо пропозиції до проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки та оборони України".

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"Передбачити в проекті Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" видатки центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, для виконання державних програм реформування оборонно-промислового комплексу, а також розвитку оборонних технологій на рівні до 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту", - йдеться в документі.

Програми передбачатимуть нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, підготовку наукових кадрів та фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури на рівні не менше 125 млн грн, проведення робіт з реалізації проектів з виконання наукових досліджень та розробки нових технологій у секторі оборони на рівні не менше 300 млн грн.

Також, згідно з рішенням РНБО, уряду доручено прискорити формування та забезпечити ефективну роботу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Держбюджет-2021

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету-2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати - 1 трильйон 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати складуть 323 мільярди гривень.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.

5 листопада 2020 року Рада приступила до розгляду проекту держбюджету-2021.

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Автор: Костянтин Гончаров