Через спеку не можна виставляти на продаж товари, які швидко псуються, наприклад, молоко, рибу, м'ясо.

У Києві з 24 червня низку продуктів заборонено продавати на ярмарках.

Про це у п'ятницю, 25 червня, на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

"Попереду три вихідних з нагоди державного свята - Дня Конституції України. Аби забезпечити городянам максимальний комфорт на вулицях столиці зібрав сьогодні оперативну нараду із керівниками районів. ...надважливе питання - робота сезонних та сільськогосподарських ярмарків у літній період. Їх у Києві до 80 локацій. З 24 червня продаж продуктів, що швидко псуються (молочної продукції, риби, м'ясо-ковбасних та кондитерських виробів із кремами) заборонений", - зазначив Кулеба.

За його словами, локації, де цю вимогу порушуватимуть, будуть закривати.

Окрім того, інспектори благоустрою та поліція особливо стежитимуть за підземними переходами, які нещодавно звільнили від незаконних торговельних рядів.

"Місто не дозволить, щоб світлі та широкі проходи були захаращені продажем "із землі". Робота інспекторів разом із представниками районів і поліцією посилюватиметься", - повідомив Кулеба.

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Автор: Катерина Комолова