Ремонтні роботи триватимуть не більше восьми місяців.

На центральному залізничному вокзалі Києва відремонтують громадські вбиральні. На це планують витратити 22,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи закупівель Prozorro.

Очікується, що на центральному вокзалі станції Київ-Пасажирський з’являться сучасні вбиральні. Замовником робіт виступає "Філія "Вокзальна компанія" акціонерного товариства "Українська залізниця".

За капітальний ремонт туалетів підряднику готові заплатити понад 22,4 мільйона гривень. Зазначається, що за ці гроші планують оновити чотири громадські вбиральні.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів скористалися потягами на святаКапітальний ремонт зроблять у двох туалетах, що розташовані в підвалі залізничного вокзалу — платному та безкоштовному, а також у туалетах на другому поверсі біля залів №1 та №2.

Термін виконання робіт - вісім місяців. Аукціон з пошуку підрядника відбудеться на 25 січня.

У тендерній документації також оприлюднили світлини затвердженого дизайну нових вбиралень на залізничному вокзалі Києва.

Нагадаємо, що нещодавно "Укрзалізниця" опинилася в центрі скандалу. Цього разу стало відомо, що в поїздах грає російська поп-музика.

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