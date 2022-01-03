"Укрзалізниця" знову опинилася в центрі скандалу. Цього разу стало відомо, що в поїздах грає російська поп-музика.
Про це розповів на Facebook Іван Сорочан.
Чоловік запитав, чи можна дати інструкцію провідникам не включати російську "попсу" в поїздах.
"А чи можна який-небудь наказ або службову інструкцію провідникам з рекомендацією не включати на внутрішньовагонному радіо Російське радіо і російську попсу? А то в вагонах грають Тату і Ласковый май", - написав він.
За словами Сорочана, такі дії ведуть до наслідків.
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"А потім ви дивуєтеся, чому вам пасажири вікна б'ють, і об фіранки жирні руки витирають і ось це все. А це дійсно прямий наслідок такого радіо", - вважає чоловік.
Він також запропонував вмикати українські радіостанції "Країна ФМ", "Армія ФМ" та подібні.
В "Укрзалізниці" відразу відреагували на зауваження. У компанії прокоментували допис користувача.
"Нам дуже шкода, що ви зіткнулись з таким обслуговуванням у нашому потязі. Щиро перепрошуємо за поведінку наших працівників. Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення деталі вашої поїздки для подальшого розгляду питання", – наголосили у компанії.
Там також подякували пасажиру, що не залишається осторонь щодо якості обслуговування у поїздах.
"Дякуємо що не лишаєтесь осторонь щодо якості обслуговування наших пасажирів. Завдяки Вашим зауваженням ми можемо стати кращими", - зазначили в Укрзалізниці.
Раніше, як писав УНІАН, Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд, як він виглядає, і що в ньому є.