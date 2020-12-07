З початку року Нацбанк купив на міжбанку понад 4 мільярди доларів.

У період з 30 листопада по 4 грудня Нацбанк не здійснював інтервенції на міжбанківському валютному ринку, як і протягом трьох тижнів до цього.

Про це свідчать дані НБУ.

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В цілому з початку року Нацбанк купив на міжбанку $4,55 млрд, продав — $3,8 млрд. Чиста покупка становить $748,8 млн.

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $26,14 млрд. у жовтні вони зменшилися на 1,5%, або на $0,385 млрд після падіння у вересні на $2,5 млрд.

Ситуація на кінець листопада

На міжбанківському валютному ринку України 27 листопада до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,53/28,54 грн/дол., до євро - на рівні 34,01/34,03 грн/євро.

У період з 23 по 27 листопада Нацбанк не здійснював інтервенції на міжбанківському валютному ринку, як і тижнем раніше.

З початку 2020 року станом на кінець листопада Нацбанк купив на міжбанку $4,55 млрд, продав - $3,8 млрд.

Чиста покупка склала $748,8 млн.

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $26,14 млрд.

У жовтні вони зменшилися на 1,5%, або на $0,385 млрд після падіння у вересні на $2,5 млрд.

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Автор: УНІАН