В оновленій стратегії також збережено завдання зі згладжування регулятором функціонування валютного ринку.

Національний банк України оновив стратегію валютних інтервенцій у зв'язку із закінченням попередньої стратегії на 2016-2020 роки і додав в новий документ завдання підтримувати достатні міжнародні резерви.

Про це повідомила прес-служба Національного банку.

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Оновлена Стратегія валютних інтервенцій розроблена з урахуванням консультацій з міжнародними партнерами та затверджена рішенням правління НБУ від 29 грудня 2020 року.

Відзначається, що в оновленій стратегії також збережено завдання зі згладжування Нацбанком функціонування валютного ринку, що необхідно для уникнення негативного впливу надмірної волатильності обмінного курсу та екстраординарних подій на валютному ринку на цінову і фінансову стабільність, а також стійкість економічного зростання.

Крім цього, НБУ буде підтримувати баланс облікової ставки як основного інструменту грошово-кредитної політики в разі її недостатньої дієвості.

Зазначається, що незмінними залишилися чотири ключові форми здійснення валютних інтервенцій, зокрема валютний аукціон, інтервенція за єдиним курсом, інтервенція за кращим курсом та адресна інтервенція.

Відповідним документом також визначено п'ять принципів здійснення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку: відповідність режиму інфляційного таргетування та режиму плаваючого курсоутворення, мінімальна достатність використання валютних інтервенцій, конструктивна невизначеність параметрів і тактики проведення валютних інтервенцій для учасників валютного ринку, а також рівні умови участі суб'єктів ринку.

Що цьому передувало

У жовтні 2016 року правління Національного банку України затвердило стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки.

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Автор: Ігор Орел