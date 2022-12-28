Монета номіналом 2 гривні випущена тиражем 30 тис. штук.

Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету "Павло Глазовий". Монета виконана з нейзильберу.

"Пам’ятна монета присвячена одному з найпопулярніших українських поетів-гумористів, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреату премії імені Остапа Вишні, першому лауреату премії імені Петра Сагайдачного – Павлу Прокоповичу Глазовому", - повідомила прес-служба регулятора.

Монета з нейзильберу номіналом 2 гривні випущена тиражем 30 тис. шт. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено: угорі напис Україна (півколом), праворуч від якого – малий Державний Герб України та рік карбування монети 2022.

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У центрі композиція: на тлі стилізованої розкритої книги – крісло-гойдалка, над яким пролітає муза митця, праворуч –театральні маски, які символізують театр життя, в якому поет викриває і висміює негативні явища; унизу – півколом номінал монети – 2 гривні.

На реверсі монети розміщено: портрет поета-гумориста, навколо якого написи: усмішки, байки, гуморески; ліворуч та праворуч на дзеркальному тлі – образи героїв його гуморесок; унизу написи: 1922-2004 (роки життя поета); Павло Глазовий.

Пам'ятні монети

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Архістратиг Михаїл". Срібна монета номіналом 10 гривень випущена тиражем 5000 шт.

30 листопада НБУ ввів у обіг набір із трьох пам’ятних монет "Державні символи України" – "Наш герб", "Наш стяг", "Наш гімн". Кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу та прикрашена кольоровим друком.

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