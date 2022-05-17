25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн.

Нацбанк відмовиться від фінансування бюджету, як тільки це буде можливо, оскільки він фінансує тільки критичні видатки бюджету.

Про це в колонці для НВ Бізнес написав заступник Голови Ради НБУ Василь Фурман.

"Національний банк фінансує тільки критичні витрати бюджету, а також відмовиться від фінансування бюджету, як тільки це буде можливо. Для того, щоб прискорити цей момент, Міністерство фінансів має стимулювати ринковий попит на військові ОВДП і поступово замінити їм фінансування бюджету НБУ", - заявив Фурман.

Він також зазначив, що ставка по військових облігаціях сьогодні значно нижча за поточну інфляцію.

"В першу чергу потрібно підвищити ставки. Ставка по військових облігаціях сьогодні значно нижча за поточну інфляцію - 11% проти 16,4%. Ми знаємо, які прогнози щодо інфляції на цей рік - від 20%, а також який рівень ризиків в економіці. У подібних обставинах спроба утримати прибутковість робить ОВДП неринковим інструментом. Бажання отримати ринкове фінансування і небажання "йти назустріч" вимогам ринку взаємовиключними", - заявив Фурман.

Він також зазначив, що великий потенціал має банківська система.

"Разом з тим підвищення ставок по військових ОВДП дозволить залучити набагато більше інвесторів. Великий потенціал, зокрема, має банківська система, гривнева ліквідність якої на 9 травня перевищувала 227 млрд грн, а валютна — 7,3 млрд грн", - зазначив Фурман.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. гривень. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 10 до 11% річних залежно від терміну.

Станом на 3 травня з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучаючи до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн дол. і 176,5 млн євро.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій більш ніж на 60 млрд гривень.

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