Збереження ставки сприятиме стійкості валютного ринку та зниженню інфляції.

Правління Національного банку України ухвалило рішення у восьмий раз зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

"Це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень", - йдеться у повідомленні прес-служби регулятора.

В НБУ зазначили, що темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося - у травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Зазначається, що цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

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Справка УНІАН. Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу.

За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження - для підвищення економічної активності шляхом активнішого кредитування.

Облікова ставка в Україні - останні новини

До повномасштабної війни облікова ставка в Україні становила 10%, а за шість місяців до цього - 6%. Це був найнижчий рівень облікової ставки за всю історію.

У зв'язку з війною облікову ставки значно підвищили, але на рівні 25% її тримають з червня 2022 року. У квітні правління Національного банку України ухвалило рішення всьоме зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

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