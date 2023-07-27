Облікова ставка Нацбанку знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22% із 28 липня 2023 року, це перше зниження з червня минулого року, коли ставку підняли одразу з 10 до 25%.

Згідно з матеріалами регулятора, стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. "Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогноз подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацбанку, це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки

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У НБУ зазначили, що розпочали цикл зниження облікової ставки раніше, аніж передбачав квітневий прогноз, з огляду на стрімкіше, ніж очікувалося, зниження інфляції, тривалу стійку ситуацію на валютному ринку, високий рівень міжнародних резервів, а також результативність попередніх заходів з підвищення привабливості гривневих активів.

Регулятор наголосив, що облікова ставка знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції на прогнозному горизонті.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня правління Національного банку України ухвалило рішення у восьмий раз зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

За результатами червневого засідання Комітету з монетарної політики стало відомо, що Національний банк почне знижувати облікову ставку вже в липні або вересні, оскільки більшість членів Комітету вважали можливим зниження облікової ставки на 1-2 відсоткові пункти.

Довідка УНІАН. Облікова ставка - це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки будуть надавати кредити і депозити фізособам та бізнесу. За допомогою облікової ставки Нацбанк намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження - для підвищення економічної активності шляхом більш активного кредитування.

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