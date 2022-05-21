За словами народного депутата, міністр фінансів наголосив, що потрібно повертати систему оподаткування, яка діяла станом на 23 лютого.

В Україну до кінця року надійдуть значні кошти у валюті, тому тиск на гривню має послабнути.

Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов (фракція "Слуга народу") за підсумками зустрічі депутатів фракції з міністром фінансів Сергієм Марченком, на якій обговорювалася ситуація в бюджетній сфері.

"По курсу гривні ситуація має найближчим часом стабілізуватись, в Україну до кінця року надійдуть значні кошти у валюті, тому тиск на гривню має послабнути", - зазначив Фролов.

При цьому Фролов додав, що 5 мільйонам біженців, які виїхали з України через військові дії, щомісяця перераховуються "суттєві (не бюджетні звісно) кошти (до 2,5 млрд доларів)".

Депутат зазначив, що на зустрічі обговорювалась можливість скасувати пільгове ввезення автомобілів з-за кордону, розширення компенсацій на комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб.

Фролов наголосив, що "військові" видатки сягають 7 млрд доларів на місяць і є безумовним пріоритетом для фінансування державою.

"Соціальні питання держава також закриває, хоча надходження до дохідної частини стрімко впали: митниця у березні забезпечила всього лише близько 20% планових доходів, у квітні – 30%; податкова збирає кошти краще – у квітні надійшло близько 70% довоєнних надходжень. Загалом доходи покривають лише третину вкрай необхідних видатків воєнного часу", - пише нардеп.

Він зазначає, що травень став найскладнішим місяцем по закриттю усіх платежів, адже кошти від міжнародних партнерів надійшли лише у п’ятницю 20 травня, тому "з понеділка затримки по виплатах будуть поступово погашатись".

Фролов розповів, що допомога від Заходу надходить і є для України критично важливою у поточних умовах, а найбільшими донорами є США, Великобританія та Канада.

"Водночас, не всі кошти від окремих країн та міжнародних організацій надходять у формі грантів та безповоротної допомоги, багато хто надає кредитний ресурс під мізерний або нульовий відсоток. Позиція міністра, якому потрібно закривати величезні державні видатки, полягає в тому, що потрібно повертати систему оподаткування, яка діяла станом на 23 лютого", - повідомляє нардеп.

Фролов зазначає, що також на зустрічі обговорювались питання про соціальні видатки на окупованих територіях – вони нині здійснюються за погодженням із відповідним головою військової адміністрації, а також необхідність зміни пріоритетних видатків, що можуть здійснюватися з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану.

За його словами, йшлося про роботу "по акумуляції заморожених на Заході коштів та майна Росії на відновлення України (очікуємо прийняття відповідного закону в Канаді, що може стати гарним прецедентом та прикладом для інших)".

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна у найближчі місяці розраховує отримати фінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро від Європейського Союзу та 9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Крім того, 20 травня Європейська комісія надала Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

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