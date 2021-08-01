За два тижні Владислав Яценко втратив понад 200 млн доларів.

Український IT-магнат Владислав Яценко, який кілька тижнів тому поповнив список доларових мільярдерів, різко збіднів — він втратив понад 200 млн доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Так, якщо 15 липня статки Яценка оцінювалися в 1,3 млрд доларів, то зараз у нього 1,1 млрд (2522 місце в списку мільярдерів світу).

Головний актив Влада Яценко — британський фінтех-стартап Revolut. Компанію він заснував у 2015 році разом з російським трейдером Миколою Сторонським.

Читайте такожІлон Маск за один день втратив майже $10 мільярдівRevolut - це програма, яка дозволяє проводити багато фінансових операцій, зокрема переказ грошей за кордон, конвертування валюти без комісій, оформлення кредитів, відкриття рахунків компаній, операції з криптовалютою і так далі.

На сьогодні у компанії близько 16 млн клієнтів, а її оборот — понад млн 150 млн транзакцій на місяць.

До списку мільярдерів Яценко потрапив 15 липня — тоді Revolut провела останній раунд інвестицій і залучила 800 млн доларів.

Тоді компанія оцінювалася в 33 млрд доларів — це вшестеро більше ніж у 2020 році, коли її капіталізація становила 5,5 млрд.

Попри те, що у 2020 році Revolut збільшила дохід на 57% (до 361 млн доларів), компанія зазнала 277 млн операційних збитків. Переважно через швидке розширення - Revolut відзвітувала про 367 млн адміністративних витрат, які були направлені на 2200 співробітників компанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що відкриття і поширення вакцин проти коронавірусу породило дев'ять нових мільярдерів, сукупний дохід яких становить 19,3 мільярда доларів.

Автор: Станислав Кожемякин