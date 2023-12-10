Якщо у реєстрі не вдалося знайти певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій, йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із врахуванням заходів безпеки", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що якщо у реєстрі не вдалося знайти певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

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"Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі", - зазначають у НАЗК.

При цьому наголошується, що на підставі подань можуть вилучатися з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично. При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.

У НАЗК також зазначають, що повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Відкриття доступу до декларацій в Україні - що відомо

Електронне декларування для чиновників та депутатів скасували після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Водночас відновлення електронного декларування, в тому числі з відкритими деклараціями, було структурним "маяком" МВФ в рамках програми розширеного фінансування.

5 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закони про відновлення електронного декларування, а також про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій. При цьому законопроект передбачав закритість реєстру декларацій ще на один рік.

12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон про електронне декларування, зазначивши, що обмеження щодо відкритості декларацій є неприйнятними.

20 вересня Верховна Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування, а 10 жовтня президент підписав закон.

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