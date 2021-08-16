В рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн.

Національний банк України розпочав розробку електронної гривні і найближчим часом співробітники Міністерства цифрової трансформації отримуватимуть зарплату в електронній гривні.

Про це в інтерв'ю ТСН.uа повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Потрібно протестувати цю технологію, отримати споживчий досвід, щоб зрозуміти, як все це працює. Ми вивчаємо досвід інших країн", - зазначив Федоров.

За його словами, використання електронної гривні має потенціал програмними засобами (смарт-контактами) встановлювати можливі напрямки та умови використання грошових субсидій, наприклад, обмежити їх нецільове використання.

"Однак все дуже залежить від реалізації "технічної начинки" цифрової гривні. Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні. Українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів - і ця відкритість технологій може бути однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - зазначив Федоров.

Електронна гривня: що відомо

Національний банк в кінці 2016 року почав дослідницький проект щодо можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України до іншого та одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

В рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн, зараз вже погашені, для тестування операцій між електронними гаманцями.

21 лютого 2020 року голова НБУ Яків Смолій заявив про те, що Національний банк України має відпрацьовану технологічну модель випуску цифрової гривні, але поки не прийняв остаточне рішення про такий випуск.

6 квітня 2021 року Національний банк продовжив перехідний період на врегулювання питань, пов'язаних з випуском електронної гривні до 15 червня 2021 року.

Автор: Олена Коваленко