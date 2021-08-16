Національний банк України розпочав розробку електронної гривні і найближчим часом співробітники Міністерства цифрової трансформації отримуватимуть зарплату в електронній гривні.
Про це в інтерв'ю ТСН.uа повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Читайте такожЦифрова гривня: чи готова Україна і наскільки це потрібно - коментар голови НБУ
"Потрібно протестувати цю технологію, отримати споживчий досвід, щоб зрозуміти, як все це працює. Ми вивчаємо досвід інших країн", - зазначив Федоров.
За його словами, використання електронної гривні має потенціал програмними засобами (смарт-контактами) встановлювати можливі напрямки та умови використання грошових субсидій, наприклад, обмежити їх нецільове використання.
"Однак все дуже залежить від реалізації "технічної начинки" цифрової гривні. Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні. Українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів - і ця відкритість технологій може бути однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - зазначив Федоров.
Електронна гривня: що відомо
- Національний банк в кінці 2016 року почав дослідницький проект щодо можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України до іншого та одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.
- В рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн, зараз вже погашені, для тестування операцій між електронними гаманцями.
- 21 лютого 2020 року голова НБУ Яків Смолій заявив про те, що Національний банк України має відпрацьовану технологічну модель випуску цифрової гривні, але поки не прийняв остаточне рішення про такий випуск.
- 6 квітня 2021 року Національний банк продовжив перехідний період на врегулювання питань, пов'язаних з випуском електронної гривні до 15 червня 2021 року.