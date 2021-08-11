Частка банку становила 0,04% від чистих активів платоспроможних банків України.

Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством України строк своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

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"1 липня 2021 року Правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України "Про банки та банківську діяльність", прийняло рішення віднести АТ "КБ "Земельний капітал" до категорії проблемних у зв'язку з порушенням ним нормативів ліквідності. З моменту віднесення банку до категорії проблемних фінансовий стан і показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до виникнення невиконаних платежів клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що згідно із законодавством, власники істотної участі в банку мають вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Однак єдиний власник фінустанови не надав фінансової підтримки банку.

За інформацією НБУ, частка банку становила 0,04% від чистих активів платоспроможних банків України. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектора України, який на сьогодні є стійким.

"Вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізосіб суму у 200 тис.грн, отримають свої кошти в повному обсязі – це близько 70% вкладників банку. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО. В цілому можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2021 року становить 435,8 млн грн (92% від загальної суми вкладів фізосіб)", - зазначили в НБУ.

Фонд гарантування вкладів:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — ФГВФО) - установа, яка виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків на Україні.

Фонд був створений за Указом Президента України "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників комерційних банків України" № 996/98 від 10 вересня 1998 року. При цьому початковий розмір відшкодувань становив 500 грн. Функціонування цього інституту до 2012 року було врегульовано Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". З 21 вересня 2012 р. діяльність системи регулюється Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Згідно зі ст. 26 закону Фонд гарантує кожному вкладнику в кожному банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше максимальної суми гарантування, прийнятої на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Доступ до реєстру неплатоспроможних банків:

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до Реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна переглянути статус усіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, у тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

Закон про гарантування вкладів фізосіб:

28 серпня 2020 року Велика палата Конституційного Суду закрила виробництво у справі про конституційність окремих положень Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалив механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Неплатоспроможні банки:

У серпні 2020 року Правління НБУ до категорії неплатоспроможних віднесло банк "Аркада".

У грудні 2020 року правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Автор: Катерина Жирій