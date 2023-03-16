Найближчим часом очікується відкриття програми розширеного фінансування МВФ.

Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом покриття дефіцитів держбюджету, і більша частина необхідного фінансування на цей рік вже підтверджена партнерами.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу. "Важливою передумовою забезпечення макрофінансової стабільності є ритмічне надходження міжнародного фінансування, зокрема за очікуваною новою програмою з МВФ. Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом покриття дефіцитів державного бюджету та платіжного балансу. Більша частина необхідного фінансування на цей рік вже підтверджена міжнародними партнерами", - сказав він.

Крім того, за словами Пишного, найближчим часом очікується відкриття програми розширеного фінансування МВФ. Враховуючи потенційні надходження коштів від міжнародних партнерів, зокрема від МВФ, та подальшу активізацію ринку внутрішніх боргових запозичень, бюджетні потреби у 2023 році будуть повністю профінансовані без монетизації дефіциту бюджету.

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"Зі свого боку Національний банк матиме змогу й надалі підтримувати достатньо високий рівень міжнародних резервів і балансувати валютний ринок", - зазначив голова Нацбанку.

Фінансова допомога Україні

17 жовтня 2022 року МВФ розпочав роботу над новою програмою з Україною.

23 листопада Україна та МВФ досягнули домовленості щодо моніторингової програми із залученням Ради директорів фонду.

22 грудня Міжнародний валютний фонд оприлюднив тексти листа про наміри та меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової моніторингової програми для України.

13 лютого 2023 року місія МВФ розпочала підготовку до перегляду моніторингової програми в Україні.

15 березня місія Міжнародного валютного фонду заявила про прогрес у перемовинах з Україною та плани щодо завершення дискусій щодо нової програми.

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