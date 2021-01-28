Huawei опустилася на шосте місце з продажу смартфонів.

На тлі санкцій США продажі смартфонів Huawei обвалилися більш ніж на 40%. Китайський техногігант вперше випав з п'ятірки лідерів з продажу смартфонів.

Китайський технологічний гігант Huawei поставив 33 млн смартфонів за підсумками четвертого кварталу, що на 41% менше, ніж роком раніше. Про це пише CNBC.

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В результаті частка виробника, який ще в другому кварталі 2020 року посідав перше місце у світі, впала до 8%. Це зробило Huawei шостим за величиною виробником смартфонів за підсумками четвертого кварталу 2020-го. Компанія поступилася не тільки своїм давнім конкурентам на кшталт Apple і Samsung, але і китайським виробникам Oppo і Vivo.

За даними аналітичної компанії Canalys, це перший раз, коли Huawei випала з п'ятірки лідерів за шість років.

"Huawei різко впала на більшості ринків в результаті санкцій США", - йдеться у звіті аналітика Canalys Research Ембер Лю.

За даними дослідницьких компаній, протягом всього 2020 року Huawei посідала третє місце у світі з продажу смартфонів.

Відзначається, що на падіння продажів Huawei на глобально ринку вплинуло відключення від сервісів Google. Крім того, санкції США фактично відрізали китайського виробника від сучасних чіпів тайванського виробника TSMC.

Що цьому передувало

В Україні компанія Huawei забезпечує роботу загальної 4G мережі у Київському метрополітені. Завдяки технічному рішенню від Huawei, одну базову станцію в столичній підземці можуть використовувати відразу всі три мобільних оператори.

Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.

Рішення почало діяти від 30 червня 2020 року.

У липні під тиском США британський уряд ухвалив Витяг обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".

Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.

Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.

22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.

23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.

23 грудня 2020 року уряд США заявив про те, що може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.

18 січня 2021 року адміністрація Трампа повідомила постачальників Huawei, в тому числі виробника мікросхем Intel, про відкликання ліцензій на постачання обладнання для китайської компанії та має намір відхилити десятки інших заявок.

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Автор: Олена Коваленко