Вручення нагород пройде 10 грудня в столиці Швеції.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2022 року стали троє вчених. Каролін Бертоцці, Мортен Мельдал і Баррі Шарплесс займаються розвитком методів клік-хімії та біоортогональної хімії.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі.

Зазначається, що Баррі Шарплесс вже вдруге став лауреатом Нобелівської премії. Він все життя займався органічною хімією. Він вивчав можливість винаходу хімічних реакцій, які могли б проходити у воді, в присутності кисню, швидко і з високим результатом.

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У 2014 році він у своїй статті описав кілька таких реакцій і об'єднав їх в клас клік-реакцій. Вважається, що клік-хімія з'явилася, коли Мортен Мельдаль у 2002 році написав статтю про Каталітичний азид-алкіновий циклоприєднання.

Через два роки до досліджень підключилася Каролін Бертоцці. Вона провела реакцію азид-алкінового циклоприєднання без каталізатора. Виявилося, що реакція біоортогональна, тобто не заважає біологічним процесам в живих клітинах, тому її застосували в дослідженні гліканів - полісахаридів, що знаходяться на поверхні клітин. Вони відіграють важливу роль в імунних процесах.

Нобелівська премія 2022 - що відомо

Нобелівську премію вручають щорічно за досягнення в науці, культурі та суспільній сфері. Традиційно лауреатів оголошують на початку жовтня. Цього року Нобелівський тиждень стартував 3 жовтня.

Всього шість номінацій. Переможець кожної з них отримає медаль і диплом, а також грошову винагороду.

Через пандемію премію два роки не проводили. У зв'язку з цим на вручення нагород, яке пройде 10 грудня в столиці Швеції, Нобелівський фонд запросить лауреатів 2022, 2021 і 2020 років. Планується офіційна церемонія в Стокгольмському концертному залі і банкет в міській Ратуші.

3 жовтня оголосили лауреата Нобелівської премії 2022 в області фізіології і медицини. Ним став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо за дослідження "геному вимерлих гомінінів і дослідження еволюції людини".

Нобелівський комітет 4 жовтня оголосив лауреатів премії в галузі фізики. Ними стали дослідники в галузі квантової фізики Ален Аспе, Джон Клаузер і Антон Цайлінгер "за експерименти з заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла і відкриття квантової інформаційної науки".

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